7 декабря, 15:31

«Горело бы всё»: Вера из «Ворониных» рассказала о смертельно опасной проводке в новой квартире

Актриса Волкова пожаловалась на опасные нарушения в квартире дочери

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в ситкоме «Воронины», столкнулась с серьёзными нарушениями безопасности в новой квартире, купленной для дочери. В эфире шоу «Ты не поверишь!» она рассказала, что при осмотре жилья была обнаружена опасная проводка, которая могла привести к пожару.

«Оказалось, что какой-то провод основной шёл от плиты, он был настолько закручен, если бы коротнуло — горело бы всё», — поделилась Волкова. Квартира была приобретена с отделкой white box (предчистовая), и артистка отметила, что если бы знала о таких недочётах раньше, то отказалась бы от покупки в этом жилом комплексе.

По словам актрисы, многие жильцы столкнулись с похожими проблемами и активно жалуются в чатах, но её семье ещё «повезло» по сравнению с другими.

«Я храню в себе секрет»: Загадочный пост Веры из «Ворониных» взорвал Сеть слухами о втором ребёнке

Ранее риелтор назвал красные флаги, которые опасно игнорировать при аренде жилья. По его словам, отказ от предоплаты до личного осмотра квартиры — главное правило, которое поможет арендаторам не стать жертвами мошенников.

