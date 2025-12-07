Путин в Индии
7 декабря, 19:30

На прямую линию с Путиным поступило более 350 тысяч обращений

Обложка © Life.ru

Число обращений на предстоящую прямую линию с президентом России Владимиром Путиным превысило 350 тысяч. Как сообщили в эфире «Первого канала», операторы колл-центра работают в режиме нон-стоп, принимая вопросы от граждан.

Согласно статистике, 67% обращений направили женщины, 33% — мужчины. Топ-5 тем, волнующих россиян, включают социальную политику, спецоперацию, экономику, инфраструктуру, а также государство и общество. В рамках социальной политики наиболее популярны вопросы о пенсиях и социальных гарантиях, а в экономике — о занятости и зарплатах.

Ранее Life.ru рассказывал о старте сбора вопросов от граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря. Вопросы можно задать через чат-бот на платформе MАХ, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по телефону 8-800-200-40-40.

