Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 19:23

Кошелёк с пятитысячными купюрами и документами внутри коровы нашёл фермер в Башкирии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nadia_if

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nadia_if

Фермер из деревни Толпарово Гафурийского района Башкирии при разделке коровы обнаружил в её желудке весьма интересные вещи. Об этом сообщает Mash Batash.

Среди содержимого желудка, помимо мусора, оказалась пачка пятитысячных купюр и личные документы. Фермер теперь разыскивает владельца кошелька, чтобы вернуть ему деньги и бумаги. По словам хозяина, животное могло проглотить находку, бродя по свалкам.

Автобус с людьми улетел в кювет в Забайкалье из-за коровы
Автобус с людьми улетел в кювет в Забайкалье из-за коровы

Ранее сообщалось, что таиландский офицер ВМС Краисом Нунпрадит принял решение продать гигантский сгусток амбры, который хранил в тайне на протяжении девяти лет. Вес находки составляет 55 килограммов, а её стоимость на чёрном рынке оценивается в несколько миллионов долларов. Амбра — редкое вещество, образующееся в пищеварительном тракте кашалотов, — высоко ценится в парфюмерной промышленности, где за килограмм качественного продукта могут предлагать десятки тысяч долларов.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar