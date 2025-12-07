Пушилин сообщил о продвижении российских войск к Красному Лиману

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в мессенджере Max сообщил о новом этапе наступления российских войск на Краснолиманском направлении. По его словам, подразделения группировки «Запад» ведут бои в районе населённых пунктов Ямполь, Дробышево, Яровая, Александровка и Коровий Яр, а также прорываются непосредственно к Красному Лиману.

Пушилин также отметил, что после освобождения Клинового и Безымянного российские войска получили возможность наступать на Константиновку с дополнительного направления. В самом городе Константиновка, по его данным, продолжаются интенсивные бои.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о проведении очередной масштабной операции высокоточным оружием. Российские вооружённые силы нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения нужд ВСУ. В ходе операции применялись гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», наземные ракетные системы, а также беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия. Среди поражённых целей было указано предприятие, занимающееся производством ударных беспилотников.