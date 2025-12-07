Кадыров заявил о беспрецедентных по продолжительности ударах по Украине
Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воздушные удары, нанесённые ВС РФ по Украине за последние два дня, стали самыми длительными с начала спецоперации. Соответствующий пост появился в телеграм-канале лидера республики.
По его словам, операция возмездия за теракты против гражданских объектов России ещё не завершена, и Украину ждут новые удары.
«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев ещё не испытывал. Но операция возмездия ещё не завершена. То ли ещё будет», — написал Кадыров.
Он уточнил, что удары наносились по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областях. Также, по словам главы Чечни, целями стали пункты размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, на месте которых теперь остались руины.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что массированные удары по военно-промышленным и энергетическим объектам Украины были ответом на атаку по высотному кварталу «Грозный-Сити». Он пообещал, что подобные атаки будут продолжены. По его словам, под удары попали подземные склады ракет, аэродромы, места сборки БПЛА, объекты ПВО, железнодорожные узлы для натовских грузов и места скопления техники ВСУ. Кадыров отметил, что, несмотря на попытки Киева занизить масштабы ущерба, украинские СМИ назвали прошедшую ночь «адской», а воздушные тревоги звучали до самого утра.
