Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 19:09

Кадыров заявил о беспрецедентных по продолжительности ударах по Украине

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воздушные удары, нанесённые ВС РФ по Украине за последние два дня, стали самыми длительными с начала спецоперации. Соответствующий пост появился в телеграм-канале лидера республики.

По его словам, операция возмездия за теракты против гражданских объектов России ещё не завершена, и Украину ждут новые удары.

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев ещё не испытывал. Но операция возмездия ещё не завершена. То ли ещё будет», написал Кадыров.

Он уточнил, что удары наносились по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областях. Также, по словам главы Чечни, целями стали пункты размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, на месте которых теперь остались руины.

Кадыров призвал украинцев выступить против конфликта с Россией
Кадыров призвал украинцев выступить против конфликта с Россией

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что массированные удары по военно-промышленным и энергетическим объектам Украины были ответом на атаку по высотному кварталу «Грозный-Сити». Он пообещал, что подобные атаки будут продолжены. По его словам, под удары попали подземные склады ракет, аэродромы, места сборки БПЛА, объекты ПВО, железнодорожные узлы для натовских грузов и места скопления техники ВСУ. Кадыров отметил, что, несмотря на попытки Киева занизить масштабы ущерба, украинские СМИ назвали прошедшую ночь «адской», а воздушные тревоги звучали до самого утра.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar