Кадыров заявил о беспрецедентных по продолжительности ударах по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что воздушные удары, нанесённые ВС РФ по Украине за последние два дня, стали самыми длительными с начала спецоперации. Соответствующий пост появился в телеграм-канале лидера республики.

По его словам, операция возмездия за теракты против гражданских объектов России ещё не завершена, и Украину ждут новые удары.

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев ещё не испытывал. Но операция возмездия ещё не завершена. То ли ещё будет», — написал Кадыров.

Он уточнил, что удары наносились по целям в Киевской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской и других областях. Также, по словам главы Чечни, целями стали пункты размещения украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников, на месте которых теперь остались руины.