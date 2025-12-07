Голоса, которые мерещатся главе Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову*, скорее всего, совсем иного происхождения. Именно так, судя по медицинским источникам, начинается белая горячка, заявил в беседе с Life.ru первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по обороне Алексей Журавлёв.

Ему может казаться, будто прослушивает и Кремль, и Белый дом, и Тауэр, а на самом деле это лишь признаки тяжёлого абстинентного синдрома. Алексей Журавлёв Первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по обороне

Такое разочарование, кстати, вскоре может испытать вся страна — там ведь до сих пор свято верят в то, что героически обороняют Купянск и Красноармейск, сказал Журавлёв. Он добавил, что Зеленскому и компании удалось создать целый фейковый мир, в который верит и население. Мозги ему промыли весьма основательно — и даже, очевидно, части окружения киевского диктатора.

«На деле они умеют лишь с важным видом рассказывать о собственных несуществующих победах», — подытожил Журавлёв.

Ранее Буданов* заинтриговал заявлением о тайных переговорах о мире. Он уверен, что если переговоры выйдут из тени, то украинская сторона может их просто сорвать. И добавил, что публичность сделает такой процесс невозможным.

