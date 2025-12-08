Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 22:25

Немецкий суд освободил обвиняемую по делу рейхсбюргеров россиянку из СИЗО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Garun .Prdt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Garun .Prdt

Гражданка России Виталия Б., проходившая по делу о группировке рейхсбюргеров, была освобождена из-под стражи после почти трёх лет содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Суд отменил ордер на арест, посчитав дальнейшее содержание женщины несоразмерным, учитывая ожидаемое наказание и уже отбытый срок. Виталия Б. является гражданской супругой главного обвиняемого и предполагаемого лидера движения 71-летнего немецкого аристократа Генриха XIII Ройсса. Остальные восемь фигурантов дела остаются под стражей.

Суд Парижа постановил экстрадировать Касаткина в США, где ему грозит до 25 лет
Суд Парижа постановил экстрадировать Касаткина в США, где ему грозит до 25 лет

Ранее Life.ru рассказывал, что Андрея Чуева из «Дома-2» и актёра Евгения Булку обвиняют в мошенничестве со школой в ОАЭ на 100 млн рублей. Жертвами аферы стали минимум 127 российских родителей и учителя, которых заманили обещаниями современного образования, комфортных условий и полного пакета релокации.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Германия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar