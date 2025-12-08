Немецкий суд освободил обвиняемую по делу рейхсбюргеров россиянку из СИЗО

Гражданка России Виталия Б., проходившая по делу о группировке рейхсбюргеров, была освобождена из-под стражи после почти трёх лет содержания в следственном изоляторе. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Суд отменил ордер на арест, посчитав дальнейшее содержание женщины несоразмерным, учитывая ожидаемое наказание и уже отбытый срок. Виталия Б. является гражданской супругой главного обвиняемого и предполагаемого лидера движения 71-летнего немецкого аристократа Генриха XIII Ройсса. Остальные восемь фигурантов дела остаются под стражей.

