Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

7 декабря, 20:55

Польша не получила приглашение на саммит по Украине в Лондоне

Обложка © Unsplash / Marcin Nowak

Польша не была приглашена на саммит по Украине, который должен состояться 8 декабря в Лондоне. Как сообщает Polsat, встречу инициировал президент Франции Эмманюэль Макрон, и в ней примут участие лидеры Великобритании, Германии и Незалежной, но польский представитель в список участников не вошёл.

Это решение вызвало обеспокоенность в Варшаве. Бывший премьер-министр страны Лешек Миллер заявил, что хорошо бы узнать причину такого положения дел.

Ранее член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в Европе растёт тревога из-за возможного исключения из процесса урегулирования на Украине. По его словам, европейские круги обвиняют президента США Дональда Трампа в отсутствии интереса к Восточной Европе, включая Польшу.

Артём Гапоненко
