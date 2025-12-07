Дмитриев указал на панику дипломатов ЕС на фоне обвинения Сикорского
Радослав Сикорский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Крупнейшие дипломаты Евросоюза начали паниковать. Такую оценку дал глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X. Он отреагировал на публикацию министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который обвинил Илона Маска и Дмитриева в попытке «разделить и поработить Европу».
«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой», — написал Дмитриев.
Ранее Сикорский жёстко ответил на пост Илона Маска, который предложил упразднить Европейский союз. Основатель SpaceX призвал вернуть суверенитет отдельным странам. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев открыто поддержал это радикальное предложение.
