Нападающий «Краснодара» Кордоба обвинил в расизме игрока ЦСКА Вильягру

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в расистском оскорблении во время матча 18-го тура РПЛ. Колумбиец заявил, что обратился к арбитру и надеется на строгое наказание для виновного.

«Я говорил с арбитром, мы разговаривали и с Мойзесом, ведь у него та же раса. Он понимает, что он [Вильягра] сказал. Можете посмотреть видео и сделать перевод. Там всё чётко и понятно», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа, также присутствовавший при инциденте в перерыве матча, подтвердил факт оскорбления в эфире «Матч Премьер». Он подчеркнул, что подобные действия недопустимы, и призвал к уважению между игроками, независимо от расовой принадлежности.

Инцидент уже прокомментировал президент РПЛ Александр Алаев, выразив надежду, что произошло недоразумение.

«Я находился в ложе, ничего не слышал. Надеюсь, что это какое-то недоразумение», — сказал Алаев журналистам.

Встреча в Краснодаре стала ключевой в борьбе за лидерство в чемпионате. Благодаря этой победе «быки» набрали 40 очков и поднялись на первую строчку турнирной таблицы, обогнав «Зенит» (39).