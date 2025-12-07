Губернатор Кобзев: В Ангарске из-за аварии на ТЭЦ температура упала в 1546 домах
Из-за аварии на одной из теплоэлектроцентралей в Ангарске температура в жилых домах упала. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.
«Нештатная ситуация в Ангарске. На ТЭЦ-9 произошла авария, в результате для ремонта был выведен из работы один из котлов. В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах», — написал Кобзев.
ЧП случилось до 7 декабря. Байкальская энергетическая компания пообещала восстановить нормальную температуру в домах в ближайшие часы. До вторника, 9 декабря, планируют запустить ещё два котла.
Ранее Life.ru сообщал, что в Ангарске произошла крупная авария на ТЭЦ. Без отопления остались социальные объекты и жилые дома. На ТЭЦ-9 вышел из строя второй котёл, и власти ввели в городе режим повышенной готовности.
