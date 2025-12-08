Лукашенко провёл переговоры в Омане с султаном в присутствии сыновей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в присутствии своих сыновей провёл дипломатическую встречу в Маскате с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Как отметила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1», присутствие сыновей Лукашенко — Виктора и Николая — на переговорах имело особое значение для стран Персидского залива, символизируя глубокое уважение.

Старший сын президента Виктор Лукашенко, возглавляющий Национальный олимпийский комитет Белоруссии, курирует взаимодействие с Оманом, что является для него серьёзной дополнительной нагрузкой. Она подчеркнула, что такой подход соответствует традициям региона и даёт значительный импульс для укрепления сотрудничества между двумя странами.

7 декабря Лукашенко вернулся в Белоруссию после 12-дневной рабочей поездки, в ходе которой он посетил Алжир, Оман, Мьянму и Киргизию. Эта встреча стала частью активизации дипломатических усилий Белоруссии на Ближнем Востоке и в Азии.

Стоит отметить, что сын Николай нередко сопровождает отца на официальных мероприятиях, включая встречи с Владимиром Путиным и хоккейные матчи. Младший сын белорусского президента также сопровождал отца в поездке в Бишкек.