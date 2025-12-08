В Чехии резко выросло число случаев гепатита А, скончались 32 человека

В Чехии зафиксировали резкий скачок заболеваемости гепатитом А. От болезни уже скончались более 30 человек. Об этом сообщил немецкий телеканал Tagesschau.

«В этом году в Чехии зарегистрировали почти три тысячи случаев гепатита А — в 20 раз больше, чем в 2024 году. При этом 32 человека погибли, в основном пожилые мужчины», — говорится в материале.

Инфекция вспыхнула весной среди бездомных и людей с зависимостями. Позже вирус распространился на всё население страны.

Гепатит А — острое вирусное заболевание печени. Заражение происходит через грязную воду, заражённую еду или предметы обихода.

Ранее в Перми выявили два случая гепатита А у учеников школы № 42. Оба ребёнка были из одной семьи. По предварительной версии, они пили некипячёную загрязнённую воду.