Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 00:44

В Чехии резко выросло число случаев гепатита А, скончались 32 человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/Chinnapong

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/Chinnapong

В Чехии зафиксировали резкий скачок заболеваемости гепатитом А. От болезни уже скончались более 30 человек. Об этом сообщил немецкий телеканал Tagesschau.

«В этом году в Чехии зарегистрировали почти три тысячи случаев гепатита А — в 20 раз больше, чем в 2024 году. При этом 32 человека погибли, в основном пожилые мужчины», — говорится в материале.

Инфекция вспыхнула весной среди бездомных и людей с зависимостями. Позже вирус распространился на всё население страны.

Гепатит А — острое вирусное заболевание печени. Заражение происходит через грязную воду, заражённую еду или предметы обихода.

Экс-президент Чехии Земан выписан из больницы после операции на кишечнике
Экс-президент Чехии Земан выписан из больницы после операции на кишечнике

Ранее в Перми выявили два случая гепатита А у учеников школы №  42. Оба ребёнка были из одной семьи. По предварительной версии, они пили некипячёную загрязнённую воду.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Чехия
  • В мире
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar