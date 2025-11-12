В Перми двое школьников заболели гепатитом А

Два случая заболевания гепатитом А произошли среди учеников школы № 42 в Перми. Этот вирус поражает клетки печени. Оба заболевших ребёнка из одной семьи, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной версии, школьники пили грязную некипячёную воду. Заболевшим поставили необходимую вакцину, а саму школу продезинфицировали. Других случаев заражения среди детей той же школы не было.