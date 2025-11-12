Россия и США
12 ноября, 20:11

В Перми двое школьников заболели гепатитом А

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pixelaway

Два случая заболевания гепатитом А произошли среди учеников школы № 42 в Перми. Этот вирус поражает клетки печени. Оба заболевших ребёнка из одной семьи, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной версии, школьники пили грязную некипячёную воду. Заболевшим поставили необходимую вакцину, а саму школу продезинфицировали. Других случаев заражения среди детей той же школы не было.

Не только в путешествиях: Врач рассказал, где можно подхватить гепатит А
Ранее Life.ru рассказывал, как из-за грубых нарушений санитарных правил в кабинете компьютерной томографии онкологического диспансера Камчатки произошла вспышка гепатита B и C. В результате заразились 167 пациентов. После выявления очага заражения отправили в отставку министра здравоохранения Камчатки.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дети
  • Только на Life
  • Пермский край
