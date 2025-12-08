В Стокгольме впервые за 15 лет прошёл марш ультраправых группировок, пропагандирующих «превосходство белой расы». Около 200 человек прошли по центру города, повторив так называемый «Салемский марш» в память о скинхеде Даниэле Вредстреме. Участники выкрикивали лозунги: «Швеция для шведов» и «Да здравствует победа». Об этом сообщает портал Swedinfo.

Марш неонацистов в Швейцарии. Видео X / AJEnglish

«Это совершенно отвратительные взгляды и группы, которые часто служат платформой для радикализации и насилия», — заявил министр юстиции Швеции Гуннар Стреммер.

В столкновениях пострадали трое полицейских и около 15 противников марша. Полиция задержала 18 человек, восемь из них — иностранцы. Один из задержанных проходит процедуру депортации. На месте нашли хоккейные клюшки, которые, как предполагается, использовали в качестве оружия.

Пресс-секретарь полиции Ула Эстерлинг пояснила, что стражи порядка применяли дубинки и перцовые баллончики, чтобы оттеснить участников марша и не допустить насилия.

Ранее в Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистов. В церемонии участвовали почётный караул, военный оркестр департамента пограничной службы Молдавии, представители Бессарабской митрополии (входит в состав Румынской православной церкви) и органов местного самоуправления, а также дети.