Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 05:51

Ответственной за приглашение пособника нацистов в парламент Канады может быть Фриланд

Обложка © ТАСС / AP / Marco Ugarte

Обложка © ТАСС / AP / Marco Ugarte

Бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд могла быть причастна к приглашению в парламент страны ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в 2023 году. Об этом заявила «Ленте.ру» профессор Университета Манитобы Радика Десаи.

«После скандала стало известно, что ветерана пригласил спикер парламента Энтони Рота, который потом подал в отставку. Но, по моему мнению, за приглашением стояло правительство — особенно Христя Фриланд», — отметила Десаи.

По словам профессора, Фриланд «точно знала, кем был Хунка». Десаи отметила, что бывший вице-премьер пыталась изменить общественное мнение, чтобы канадцы считали, что «бороться с СССР и русскими — это хорошо , даже если воин является нацистом».

В фаворите Трампа распознали нациста благодаря Джеку Воробью
В фаворите Трампа распознали нациста благодаря Джеку Воробью

Напомним, немыслимый скандал в канадском парламенте произошёл в сентябре 2023 года, когда туда пригласили украинского нациста из батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько для встречи с Владимиром Зеленским. Сначала его представили, как борца за независимость Украины от Советского союза в годы ВОВ, однако позже были заданы резонные вопросы и получены закономерные ответы: гость оказался пособником немецких нацистов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Канада
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar