Бывшая вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд могла быть причастна к приглашению в парламент страны ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в 2023 году. Об этом заявила «Ленте.ру» профессор Университета Манитобы Радика Десаи.

«После скандала стало известно, что ветерана пригласил спикер парламента Энтони Рота, который потом подал в отставку. Но, по моему мнению, за приглашением стояло правительство — особенно Христя Фриланд», — отметила Десаи.

По словам профессора, Фриланд «точно знала, кем был Хунка». Десаи отметила, что бывший вице-премьер пыталась изменить общественное мнение, чтобы канадцы считали, что «бороться с СССР и русскими — это хорошо , даже если воин является нацистом».

Напомним, немыслимый скандал в канадском парламенте произошёл в сентябре 2023 года, когда туда пригласили украинского нациста из батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько для встречи с Владимиром Зеленским. Сначала его представили, как борца за независимость Украины от Советского союза в годы ВОВ, однако позже были заданы резонные вопросы и получены закономерные ответы: гость оказался пособником немецких нацистов.