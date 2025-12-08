Пьяный командир ПВО Мозамбика чуть не сбил самолёт с Маргарет Тэтчер в 1989 году

В 1989 году пьяный командир расчёта ПВО из сил правящей партии Мозамбика FRELIMO чуть не сбил самолёт, на котором находилась премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Это следует из рассекреченных документов, пишет The Daily Mail.

Инцидент произошёл 30 марта во время её африканского турне, когда лайнер Vickers VC10, летевший из Зимбабве в Малави, был обстрелян несколькими ракетами с территории охваченного гражданской войной Мозамбика.

Власти Мозамбика признали вину лишь в ноябре 1989 года после давления со стороны Лондона, объяснив произошедшее ошибкой пьяного военнослужащего. В своей автобиографии Тэтчер возлагала ответственность за обстрел на оппозиционное движение RENAMO.

