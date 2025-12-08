Путин в Индии
8 декабря, 01:43

Ещё в двух московских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

Обложка © Life.ru

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно сообщению Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендовано обращаться к авиаперевозчикам для получения актуальной информации о своих рейсах.

Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом
Звуки взрывов от работы ПВО прозвучали над Саратовом и Энгельсом

Ранее был закрыт столичный аэропорт Внуково. Также в России временные ограничения действуют ещё в шести авиагаванях.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
