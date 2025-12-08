Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 04:22

Мизулина: Половина детей хотят покинуть Россию после блокировок РКН

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина поделилась тревожными сообщениями от российских подростков. По её словам, каждый второй ребёнок в возрасте от 8 до 16 лет после решений о блокировке интернет-платформ пишет о желании уехать из России.

Она подчеркнула, что речь идёт о детях, которые искренне и с гордостью носят государственные флаги. Она выразила глубокую озабоченность тем, с какими мыслями им теперь предстоит жить.

«Подростки знают, что я не пройду мимо, поэтому и рассказывают мне обо всём: о хорошем и плохом, о своих радостях и печалях», написала Мизулина в своём телеграм-канале.

Родителям рассказали, как помочь ребёнку справиться с тягой к Roblox
Родителям рассказали, как помочь ребёнку справиться с тягой к Roblox

Ранее Мизулина сообщила, что направит в Роскомнадзор присланные ей письма детей по поводу блокировки в РФ игровой онлайн-платформы Roblox. По словам общественницы, она получила довольно много посланий. Напомним, Роскомнадзор официально объявил о блокировке на территории России популярного игрового сервиса. В заявлении ведомства указано, что решение принято в связи с систематическим обнаружением на платформе материалов, содержащих пропаганду экстремизма и терроризма, призывы к насилию, а также информацию, направленную на популяризацию нетрадиционных сексуальных отношений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar