7 декабря, 07:49

Родителям рассказали, как помочь ребёнку справиться с тягой к Roblox

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Детская психика обладает высокой способностью к адаптации, поэтому не всегда блокировка игры вызывает у ребёнка серьёзный стресс, требующий обязательного вмешательства взрослых. Однако, если он переживает из-за утраты доступа к любимой игре Roblox, родители могут помочь ему, проявив эмпатию и поддержку, рассказала детский психолог Светлана Клюваева.

Она рекомендовала провести с наследником доверительный разговор: подробно обсудить его чувства, объяснить, что ситуация действительно неприятна и неожиданная, а также выразить искреннее сочувствие. Важно не обесценивать переживания, а дать понять, что эмоции понятны.

Родителям объяснили, как узнать у ребёнка, пережил ли он насилие в Roblox
Можно совместно найти альтернативные варианты досуга — как в интернете, так и в реальной жизни. Это может быть совместная прогулка, посещение мероприятий или поиск новых увлечений в Сети. Главная задача — мягко переключить внимание ребёнка на другие интересные активности, помогая ему адаптироваться к изменившимся обстоятельствам.

«В принципе, дети совершенно спокойно могут найти замену, придумать другие игры. Будут они онлайн или офлайн — не имеет значения. Психика ребёнка довольно гибкая, она быстро адаптируется», — отметила эксперт в интервью изданию «Абзац».

Родителям объяснили, как узнать у ребёнка, пережил ли он насилие в Roblox
Напомним, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в России. В свою очередь психиатр раскрыл единственный способ помочь ребёнку слезть с иглы этой онлайн-платформы. Но делать это резко нельзя, предупредил нарколог. Тем временем в Госдуме осудили массовую блокировку Roblox.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

