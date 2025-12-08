В Северо-Курильске после землетрясения затопило кипятком больницу

Из-за землетрясения в Северо-Курильске прорвало отопительную трубу в здании центральной районной больницы. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.

Последствия землетрясения в больнице Северо-Курильска. Фото © Telegram / Прокуратура Сахалинской области

«Прокурор района выехал на место происшествия, совершил объезд по территории посёлка», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ликвидацию последствий повреждений в больнице держат на контроле.

Землетрясение произошло ранним утром 8 декабря. Очевидцы рассказали, что толчок ощущался чётко: в квартирах скрипели стены, стучали полки. За ним последовали два афтершока. Жители насчитали три подземных толчка, начиная с 4:16.

По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», первое землетрясение в 4:16 случилось в координатах 50,2° северной широты и 156,8° восточной долготы. Очаг залег на глубине 63 км, магнитуда составила 5,2.

«Эпицентр располагался в 76 км юго-восточнее Северо-Курильска», — отметили на сейсмостанции.

Накануне на границе США и Канады зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS). Очаг подземных толчков находился на юге канадской территории Юкон. Глубина составила 10 километров. На следующий день произошли ещё несколько подземных толчков.