Главный тренер сборной России Карпин заработал на вкладах свыше 20 млн рублей

Главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин получает солидную прибыль от размещения крупных депозитов в российских банках. Согласно информации SHOT, доход от процентов на его депозитных счетах за последние три года составил более 20 миллионов рублей.

Карпин активно размещает крупные суммы на банковских вкладах, выбирая выгодные ставки и длительный срок вложений. Значительная часть дохода приходится на проценты, начисляемые по депозитам, что позволяет ему стабильно увеличивать капитал.

Только за текущий год пассивный доход от банковских счетов составил около 9 миллионов рублей. Важно отметить, что доходы от банковских вкладов являются дополнительным источником заработка тренера наряду с его основной деятельностью.

Недавно Карпин завершил карьеру в клубе «Динамо», сосредоточившись на руководстве сборной России. Это дало ему возможность уделить больше времени семье и строительству собственного жилья в Эстонии, где он приобрел загородный дом за 1 миллион евро.

Также ранее стало известно, что продюсер Константин Меладзе, покинувший Россию после начала СВО, продолжает стабильно зарабатывать на родине, в частности, за счёт банковских вкладов. По имеющимся данным, с 2022 года он уже получил свыше миллиона рублей только в виде процентов по депозитам, размещённым в российских банках.