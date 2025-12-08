В Иркутской области стало известно о смерти ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая, которому в этом году исполнилось 106 лет. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

В Иркутской области ушёл из жизни 106-летний ветеран ВОВ Василий Дыгай. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи

«С болью хочу сообщить, что вчера не стало ветерана Великой Отечественной войны, гвардии полковника Василия Филипповича Дыгая. Для меня было честью познакомиться с этим человеком», — написал Кобзев.

Василий Филиппович прошёл всю войну, неоднократно был ранен, но каждый раз возвращался на фронт. Он участвовал в освобождении Румынии, Венгрии и Чехословакии, встретив Победу под Прагой. Летом 1945 года его дивизию направили в Монголию, где он принимал участие в переходе через горные хребты для внезапного удара по Квантунской армии Японии.

Кобзев подчеркнул, что даже в весьма почтенном возрасте ветеран сохранял выправку и твёрдость характера — качества, присущие поколению победителей. Этой весной он отметил 106-летие, и губернатор лично поздравил его с юбилеем Великой Победы. Уход ветеранов — неизбежная и горькая потеря, ведь с каждым годом становится всё меньше тех, кто защитил страну и не позволил врагу прорваться на её земли.

Ранее сообщалось о смерти 97-летнего генерал-полковника Николая Кизюна, ветерана Великой Отечественной войны, которого многие зрители знали по ежегодным Парадам Победы на Красной площади. Причиной его кончины стал сердечный приступ. Также подчёркивалось, что последние месяцы жизни ветерана оказались омрачены семейным конфликтом.