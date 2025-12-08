Анализ данных социальных сетей выявил, что украинское добровольческое подразделение «Фрайкор», сформированное в Харьковской области, пополнилось членами запрещённых в России движений, таких как сатанисты* и язычники. Информация была собрана и проанализирована корреспондентом РИА «Новости».

Название подразделения «Фрайкор» намекает на германские корни, и на логотипе подразделения присутствует символика, сходная с эмблемой нацистской организации SS. Отмечены фотографии, сделанные членами подразделения, содержащие провокационные немецкие надписи и символы, характерные для немецкой нацистской идеологии.

В социальных сетях отмечены посты с символикой, олицетворяющей запрещённую в России идеологию сатанизма* и отсылки к древним славянским богам. Участники публикуют изображения с жестами и предметами, ассоциирующимися с ритуалами запрещённых объединений.

Первые упоминания о движении «Фрайкор» появились в связи с действиями первого командира подразделения Георгия Тарасенко, ликвидированного российскими войсками в марте 2022 года. Это подразделение ранее отличалось актами насилия и провокациями, направленными против российских военных и населения.

Активность участников подразделения в социальных сетях показывает, что идеология группы сочетает экстремистские убеждения с элементами антисистемных субкультур, что вызывает закономерные вопросы о правомерности существования и действий подразделения.

