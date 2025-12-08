Участника шоу «Мистер Икс» Стаса Еговцева обвиняют в невыплатах инвесторам

Участник шоу «Мистер Икс» и ученик осуждённого коуча Аяза Шабутдинова Стас Еговцев оказался в эпицентре финансового скандала. Инвесторы обвиняют его в пропаже с радаров и невыплате денег. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

Еговцев активно собирал вложения через закрытый Telegram-канал с 1,5 тыс. подписчиков, рассказывая о проектах и способах заработать. Однако осенью выплаты многим остановились, а доступ к комментариям в канале — закрылся. Как рассказал один из вкладчиков Антон, предприниматель перестал выходить на связь, а список подписчиков сообщества стал скрытым. Через суд Антону с адвокатом удалось взыскать более миллиона рублей, но на заседание Еговцев не явился — по словам его представителя, он находится за границей.

Сейчас с бизнесменом судятся и другие инвесторы, объединившиеся в сообщество. При этом Стас продолжает вести свой канал и привлекать деньги в новый проект. Сам он заявляет, что у него всё работает, а обвинения могут быть делом рук «мошенников».

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве задержали 29-летнюю криптоблогершу по подозрению в мошенничестве. Женщина предлагала подписчикам обучение и инвестиции в криптовалюту, обманув одну из них на сумму свыше 27 миллионов рублей, после чего перестала исполнять условия договора.