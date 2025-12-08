В Московском зоопарке родились амурские тигрята

В центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка подросли два амурских тигрёнка — самец и самка. Родившиеся в конце августа малыши долго оставались скрыты от посетителей: их мама Шива прятала потомство почти до осени. Лишь недавно детёныши начали уверенно выходить в уличный вольер.

Амурская тигрица с потомством в вольере. Видео © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Первые осмотры показали впечатляющую динамику рост — в месяц каждый весил около семи килограммов, а к середине ноября уже по 12. Ветеринары отмечают, что развитие идёт идеально по графику. Чтобы не тревожить тигрят, сотрудники отвлекают Шиву кормлением в соседнем вольере — процедура отработана до секунд.

Сейчас малыши ещё зависят от материнского молока, но активно учатся охотиться: в вольере они уже сами справляются с перепёлками. Живут тигрята в тихой неэкспозиционной части центра, где им обеспечили полное спокойствие.

