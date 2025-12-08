Офицер с позывным «Медведь» из 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии рассказал РИА «Новости», что российские десантники постоянно мониторят позиции украинских военных на правом берегу Днепра, не позволяя им оставаться незамеченными даже в неблагоприятных погодных условиях.

Независимо от плохой погоды, такой как туман и осадки, подразделения десанта используют наблюдательные посты и техническую разведку, включая применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), для обеспечения круглосуточного контроля над ситуацией. Наблюдательные посты расположены таким образом, чтобы полностью покрывать участки местности, где вероятны перемещения противника.

Используя артустановки и ударные беспилотники, российские военные регулярно пресекают попытки украинских подразделений форсировать реку и устраивать огневые позиции на противоположном берегу.

«Точечно и грамотно выстроена у нас система огневого поражения расчётами FPV-дронов, попытки противника оказываются все безуспешны», — пояснил боец.

Эффективность наблюдения и точное нанесение ударов позволяют поддерживать безопасность на участке и снижать риски вторжения со стороны украинских войск. Такие действия снижают шансы противника на осуществление успешных манёвров и увеличивают преимущества российских сил в обороне и наступлении.

Ранее Life.ru рассказал, что российские силы успешно нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, расположенным в Чугуеве. Целью атаки стали места дислокации иностранных наёмников, а также стартовые площадки и склады боеприпасов, используемые вражескими беспилотниками. Все намеченные объекты, включая пункты временной дислокации боевиков, были полностью выведены из строя.