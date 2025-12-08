Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 06:52

Российские десантники держат под постоянным наблюдением позиции ВСУ на Днепре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Офицер с позывным «Медведь» из 331-го полка 98-й воздушно-десантной дивизии рассказал РИА «Новости», что российские десантники постоянно мониторят позиции украинских военных на правом берегу Днепра, не позволяя им оставаться незамеченными даже в неблагоприятных погодных условиях.

Независимо от плохой погоды, такой как туман и осадки, подразделения десанта используют наблюдательные посты и техническую разведку, включая применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), для обеспечения круглосуточного контроля над ситуацией. Наблюдательные посты расположены таким образом, чтобы полностью покрывать участки местности, где вероятны перемещения противника.

Используя артустановки и ударные беспилотники, российские военные регулярно пресекают попытки украинских подразделений форсировать реку и устраивать огневые позиции на противоположном берегу.

«Точечно и грамотно выстроена у нас система огневого поражения расчётами FPV-дронов, попытки противника оказываются все безуспешны», — пояснил боец.

Эффективность наблюдения и точное нанесение ударов позволяют поддерживать безопасность на участке и снижать риски вторжения со стороны украинских войск. Такие действия снижают шансы противника на осуществление успешных манёвров и увеличивают преимущества российских сил в обороне и наступлении.

Подоляка: ВС РФ повысили эффективность ударов по Украине, изменив время запусков
Подоляка: ВС РФ повысили эффективность ударов по Украине, изменив время запусков

Ранее Life.ru рассказал, что российские силы успешно нанесли точечные удары по позициям ВСУ в Харьковской области, расположенным в Чугуеве. Целью атаки стали места дислокации иностранных наёмников, а также стартовые площадки и склады боеприпасов, используемые вражескими беспилотниками. Все намеченные объекты, включая пункты временной дислокации боевиков, были полностью выведены из строя.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar