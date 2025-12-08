В Раде не знают, как финансировать дефицит бюджета Украины

На Украине впервые за последние годы отсутствует ясность относительно источников финансирования дефицита государственного бюджета на 2026 год. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявила депутат Верховной рады Юлия Клименко.

«Если с 2022-го по 2025-й было понимание, за счет каких средств мы финансируем госбюджеты, то сейчас этого нет», — сообщила она.

Парламентарий пояснила, что даже гипотетическое получение репарационного кредита не решит проблему в начале года, так его перевод запланирован не раньше июля. Клименко отметила, что такая ситуация ставит под вопрос целесообразность принятия финансового плана в текущем виде.

«Какой смысл голосовать бюджет, который придётся пересматривать уже в январе – феврале, когда придёт трезвость, что денег нет?», — заключила она.

Напомним, 3 декабря парламент Незалежной утвердил во втором чтении проект бюджета на 2026 год, который предполагает дефицит в 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В нём дефицит запланирован на уровне 18,5% ВВП. Решение было принято большинством в 257 голосов депутатов в ходе заседания.