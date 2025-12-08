Путин в Индии
8 декабря, 07:22

Дмитриев согласился с Доткомом о причинах желания ЕС сорвать мирную сделку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Основатель Megaupload Ким Дотком (при рождении Шмиц) и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев публично сошлись во мнении о причинах продолжения конфликта на Украине. Немецко-финский бизнесмен заявил в соцсети X, что Европа не хочет мира из-за денег и желания «украсть» замороженные российские активы. На этот пост отреагировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

«Верно — это одни из причин, почему мирная сделка саботируется ЕС и британскими милитаристами», — написал он, согласившись с точкой зрения интернет-предпринимателя.

51-летний Дотком — основатель крупнейшего файлообменника Megaupload, а позднее — сервиса Mega. В январе 2012 года он был арестован в Новой Зеландии по запросу ФБР по обвинениям в массовом нарушении авторских прав, отмывании денег и вымогательстве, но вскоре был отпущен под залог. После многолетних судебных разбирательств Верховный суд Новой Зеландии в феврале 2017 года санкционировал его экстрадицию в США, хотя сам процесс экстрадиции так и не был завершён в указанный период. Настоящая фамилия бизнесмена — Шмиц. В 2005 году он сменил её на Дотком из-за созвучия с «домен.com».

Ранее эксперты обратил внимание, что планы Евросоюза по изъятию замороженных российских активов способны серьезно повлиять на статус евро. Сегодня на эту валюту приходится порядка 20% мировых валютных резервов, что ставит её на второе место после доллара (около 60%). Подобные меры рискуют подорвать доверие инвесторов и спровоцировать отток капитала из европейских активов.

Мария Любицкая
