Мурашко объявил о победе над очередями на ЭКО в России

В России почти не осталось очереди на ЭКО по полису ОМС. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью ТАСС. За последние пять лет число таких процедур выросло на 27%, а в 2024 году благодаря им на свет появились более 32 тысяч малышей.

«Благодаря росту объёмов финансирования по госпрограмме нам удалось фактически победить очередь», — отметил министр. В 2025 году за счет средств ОМС планируют выполнить свыше 100 тысяч циклов ЭКО. При этом растёт не только доступность, но и эффективность процедуры в клиниках.

На будущее запланировано ещё больше поддержки. В проекте госгарантий на 2026 год объёмы помощи по ЭКО увеличены более чем на 15%, а средний норматив финансирования — на 8%. Также расширены возможности для семей с риском наследственных заболеваний, что помогает им родить здоровых детей.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — это метод вспомогательных репродуктивных технологий, при котором оплодотворение яйцеклетки происходит вне организма матери. В России процедура ЭКО по медицинским показаниям доступна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС).

Напомним, ранее Совфед одобрил закон, который позволяет детям, рождённым посмертно с применением ЭКО, получать пенсию по потере отца. Ключевое условие — рождение должно произойти позднее, чем через 300 дней после смерти биологического родителя. Базовый размер выплаты — 7 689 рублей в месяц. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства предусмотрены повышенные суммы: от 7 500 до 21 177 рублей в зависимости от группы инвалидности. Закон был окончательно принят Советом Федерации.