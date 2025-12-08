Газета The New York Times сообщила, что США депортировали еще около 50 граждан Ирана, чей самолёт отправился из штата Аризона. По данным издания, воздушные судна делают промежуточные посадки в Египте и Кувейте, откуда пассажиры продолжают поездку в Иран.

Этот рейс стал вторым в текущем году, первым был вывоз около ста иранцев в сентябре. NYT утверждает, что на самолёте также находятся граждане России и арабских стран, которые покидают борт в Каире.

Всего, по информации газеты, порядка 2 тысяч граждан Ирана ожидают депортации из США. Процесс осуществляется по договорённости между Вашингтоном и Тегераном, что свидетельствует о наличии дипломатических инструментов для урегулирования миграционных вопросов.

Депортация граждан из США — стандартная процедура, применяемая в случаях нарушения визового режима или превышения сроков пребывания. Однако текущая ситуация с депортацией иранцев выходит за пределы обычной процедуры и может указывать на особые обстоятельства, связанные с политическими факторами и внутриполитическими соображениями.

Также Соединённые Штаты намерены депортировать около 80 украинцев. Адвокаты одного из депортируемых украинцев сообщили, что их подзащитных уведомили о скорой отправке на военных самолётах в понедельник, либо на Украину, либо в Польшу.