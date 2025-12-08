Известный британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что российские войска успешно продвигаются в зоне специальной военной операции, в то время как украинская армия теряет управляемость и рассыпается. По его мнению, западные страны не смогут продолжать конфликт на выгодных для себя условиях и вынуждены будут согласиться на урегулирование на российских условиях.

Эксперт считает, что решающим фактором стало изменение стратегии национальной безопасности США, опубликованной в этом месяце. Новая стратегия обозначает уменьшение американского влияния в Европе и переключение на другие глобальные приоритеты. США начинают понимать, что продолжение конфликта на Украине обходится дорого и экономически необоснованно.

По мнению Меркуриса, новая американская стратегия нацбезопасности «начинает обратный отсчёт жизни коллективного Запада». Европа, потерявшая поддержку США, будет вынуждена пересмотреть свою позицию и попытаться наладить отношения с Россией. Эта динамика приведёт к изменению статуса Североатлантического альянса и снижению его роли в мировой политике.

Таким образом, позиции Запада слабеют, и дальнейшее затягивание конфликта становится все менее выгодным. Меркурис уверен, что западные лидеры вынуждены учитывать эти перемены и находить приемлемые формы завершения конфликта.