Бывший советник Дональда Трампа Стив Бэннон выступил с резкой критикой американской политики поддержки Украины. В интервью American Conservative он потребовал немедленно прекратить все поставки.

«(США. — Прим. Life.ru) нужно всё это прекратить. Всё. Деньги. Оружие. Разведывательную поддержку», — заявил Бэннон.

По его мнению, предлагаемый Вашингтоном план урегулирования конфликта слишком сложен и нереализуем, пока США продолжают вооружать Украину через структуры НАТО. Он считает, что только полное прекращение помощи заставит Киев сесть за стол переговоров.

Ранее политолог Георгий Фёдоров высказал мнение, что США и ЕС, несмотря на различия в риторике, действуют согласованно против России, используя тактику «доброго и плохого полицейского»: Европа оказывает давление, а Белый дом ведёт переговоры. Эксперт подчеркнул, что по сути они «за одно по большому счёту».