Передозировка витамина D может привести к почечной недостаточности, предупредила врач

Приём слишком больших доз витамина D (свыше 10 000 МЕ в сутки) может нанести серьёзный вред здоровью. Об опасности передозировки рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

Она подчеркнула, что этот витамин является жирорастворимым, а значит — накапливается в организме на месяцы, и его избыток так же опасен, как и дефицит.

«Витамин D — это не простой витамин, он сейчас многими учёными приравнивается к гормонам», — отметила Жаровская в разговоре с радио Sputnik.

По её словам, организм старается избавиться от излишков, что может проявляться диареей и учащённым мочеиспусканием. К более серьёзным симптомам относятся головные боли, тошнота, нарушения кальциево-фосфорного обмена, слабость, хрупкость костей и даже почечная недостаточность.

Врач рекомендует принимать витамин D только по назначению специалиста. При появлении тревожных симптомов нужно прекратить приём и обратиться к врачу для коррекции дозы и, при необходимости, детоксикационной терапии.

Ранее диетолог объяснила, что даже самый сбалансированный рацион сегодня не гарантирует поступление всех необходимых витаминов и минералов. Причина — в истощённых, менее минерализованных почвах, на которых произрастают продукты. По её словам, даже при идеальном выборе еды организму может не хватать ключевых микроэлементов, что напрямую влияет на энергию и иммунитет. Эксперт подчеркнула, что в современных условиях качественного питания недостаточно и нужны осознанные добавки к рациону.