Разбитая на Украине военная техника ещё сможет послужить России и принести ощутимую выгоду. С таким заявлением выступил военный аналитик Алексей Леонков, отметив, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) работают несколько крупных металлургических заводов, специально подготовленных для переплавки трофейного вооружения.

«Если трофейная техника на ходу, курсантов учат ею владеть. Такой навык особенно пригодится бойцам ССО – сил специальных операций», — рассказал военный специалист в беседе с газетой «Взгляд».

В публикации отмечается, что количество уничтоженной и брошенной техники ВСУ превысило 50 тысяч единиц. При среднем весе около 30 тонн речь идёт минимум о 1,5 млн тонн металла. На фоне средней цены стального проката в 2025 году — примерно 42 тысячи рублей за тонну — объём потенциальной выручки достигает 6,3 млрд рублей. Часть металла уже переплавили, но большая часть ещё ждёт обработки.

Отмечается, что после Великой Отечественной войны СССР справился с похожей задачей всего за год, привлекая специальные артели. Сейчас же России важно не допустить хаоса — на украинской стороне линии боевого соприкосновения уже наблюдается опасная тенденция, когда местные жители пытаются разбирать боеприпасы и дроны ради металлолома, регулярно получая смертельные ранения.

Ранее сообщалось, что в библиотеке президента России Владимира Путина хранится фрагмент подбитого танка Leopard. На табличке к экспонату указано, что его передали российские военные «в знак признания успешных боевых действий против западной техники» в Запорожской области в 2023 году.