Путин поздравил «Бессмертный полк» с юбилеем, назвав его уникальным явлением РФ

Российский лидер Владимир Путин поздравил движение «Бессмертный полк» с 10-летием, направив приветствие участникам и организаторам Всероссийского форума «Бессмертного полка России» «Память вне времени». Об этом говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

«За прошедшее время ваше движение стало ярким, поистине уникальным явлением в жизни нашей страны и многих других государств, нашло отклик в сердцах миллионов людей и широкую общественную поддержку», — сообщается в послании.

Глава государства подчеркнул, что десятки тысяч участников проекта ведут постоянную работу по сохранению правды об истории страны и подвигах предков, победивших нацизм и милитаризм. Путин отметил уверенное развитие движения и рост числа единомышленников, а также указал, что форум позволит определить новые направления для образовательной, просветительской и воспитательной работы. Открытие форума «Память вне времени» состоится в Москве в понедельник, участие в мероприятии примут представители движения из России и десяти других стран.

Ранее сообщалось, что итоги акции «Бессмертный полк» были подведены в Международном мультимедийном пресс-центре Медиагруппы «Россия сегодня». Во время празднования 80-летия Победы шествие прошло в различных форматах как в России, так и за рубежом. Сообщалось, что колонны «Бессмертного полка» прошли в 57 регионах страны, а участие в акции приняли более семи миллионов человек.