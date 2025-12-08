Лазарев выгнал из «Шоу Аватар» любимчика проигравшей спор Кудрявцевой
Любимчик Леры Кудрявцевой в «Шоу Аватар», участник по имени Посейдон, выбыл из проекта по инициативе Сергея Лазарева. Это стало известно во время последнего выпуска программы, на который телеведущая не явилась, побоявшись последствий своего проигрыша в споре.
В предшествующей программе артистка пообещала явиться на следующие съёмки без платья, если она ошибётся в своих предположениях относительно замаскированного под аватар героя. К её несчастью, выбор она сделала неверно. Однако Кудрявцева не ответила за свои слова и просто не пришла на эфир. Вместо неё кресло жюри заняла Регина Тодоренко. Примечательно, что ещё одного судью пришлось заменить: Стас Костюшкин выступил вместо Тимура Батрутдинова.
Лазарев не упустил возможности ликвидировать любимчика Кудрявцевой — Посейдона. Он оказался в номинации на вылет вместе с Берендеем и Ильёй Муромцем. Решающий голос за его выбывание отдала Тодоренко, которая в этой программе отличилась максимально странными предположениями относительно личностей аватаров.
Посейдоном оказался певец Нодар Ревия. Регина сразу же осознала свою оплошность.
«Нет, нет, нет, уходи, пожалуйста. Лера меня убьёт. Умоляю», – закричала Тодоренко.
Ранее сообщалось о возвращении «Шоу Аватар» с некоторыми изменениями. В 2025 году авторы замахнулись на создание целой галереи персонажей из русских сказок и мировой мифологии. Примечательно, что на одной сцене оказались представители разных культурных пластов, например, рядом с исконно русскими героями стоят греческие боги.
