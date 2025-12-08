Адвокат рассказал, как наказать тайного Санту, который не отправил подарок подопечному

Такой человек рискует потерять доверие коллег, что может сказаться на его профессиональной репутации и командном духе. В некоторых случаях это может привести к возникновению конфликта или даже к ухудшению атмосферы в коллективе. Однако юридические последствия маловероятны, поскольку такие ситуации чаще всего остаются в рамках межличностных договорённостей и не выходят за пределы корпоративных правил. В итоге основное наказание — это социальное осуждение и потеря репутации, что зачастую гораздо важнее материальных штрафов.