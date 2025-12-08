Адвокат рассказал, как наказать тайного Санту, который не отправил подарок подопечному
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Многие российские коллективы играют в «Тайного Санту» — игру, в рамках которой покупают друг другу подарки-сюрпризы по жребию. Однако нередко «Санты» забывают купить презент своему подопечному или сознательно решают этого не делать. Как можно наказать такого нерадивого коллегу, Life.ru рассказал адвокат Московской коллегии адвокатов Михаил Салкин.
Во-первых, привлечь за мошенничество «Санту», который не отправил подарок, практически нереально: мошенничество — это хищение с причинением ощутимого имущественного ущерба, а здесь речь идёт о бытовой договорённости и символических суммах. В реальности возможны только репутационные последствия — от исключения из подобных акций до неофициального статуса «самого жадного коллеги офиса».
Такой человек рискует потерять доверие коллег, что может сказаться на его профессиональной репутации и командном духе. В некоторых случаях это может привести к возникновению конфликта или даже к ухудшению атмосферы в коллективе. Однако юридические последствия маловероятны, поскольку такие ситуации чаще всего остаются в рамках межличностных договорённостей и не выходят за пределы корпоративных правил. В итоге основное наказание — это социальное осуждение и потеря репутации, что зачастую гораздо важнее материальных штрафов.
При этом психологи предупреждают, что игра «Тайный Санта», популярная в российских коллективах, способна спровоцировать или усугубить проблемы между коллегами. Обязанность покупать подарок человеку, с которым только рабочие связи, нарушает личные границы и отнимает свободное время. Неравенство в подарках, страх не угодить и лишние траты вызывают стресс.
