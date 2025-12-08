В России предлагают создать альтернативу обычным школьным утренникам – КиберËлку

В России предлагают альтернативу обычным школьным утренникам – декабрьский фестиваль киберспорта и цифровых навыков «КиберЁлка». С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, он рассказал Life.ru подробнее о своей идее.

По задумке парламентария, фестиваль может стать аналогом старых новогодних утренников, но в современной форме: школьники будут не просто играть, а учиться работать в команде, пробовать свои силы в робототехнике, программировании, ИИ-челленджах и цифровых квизах. Это не «про компьютеры», говорит Хамитов, а про развитие внимания, реакции, стратегического мышления, инженерных навыков. Про то, как через игру воспитывать любознательность и уверенность в собственных силах.

«КиберЁлка» — это наша попытка вернуть в декабрь ту самую атмосферу ожидания чуда, только на языке детей XXI века. Раньше школьники ждали новогодний утренник, сегодня они живут в цифровой среде, увлекаются киберспортом, ИИ и технологиями. Поэтому логично объединить традиции и современность и создать большой всероссийский фестиваль, который станет точкой притяжения для миллионов ребят. Амир Хамитов Депутат Госдумы

А ещё такое мероприятие может стать первым шагом в профессию — от айтишника до инженера, от аналитика данных до разработчика игр. «КиберЁлку» предлагается проводить онлайн ежегодно. Это позволит объединить школьников из всех регионов — от мегаполисов до небольших городов и посёлков.

А ещё в России хотят создать единый реестр аниматоров и исполнителей ролей Деда Мороза и Снегурочки. Данная мера направлена на повышение безопасности детских праздников и установление чётких стандартов для их проведения.