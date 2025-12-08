Кадыров: Киев уже дорого заплатил за атаки на мирные объекты России

За последние два дня российские войска нанесли по Украине самые продолжительные воздушные удары за весь период спецоперации. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев ещё не испытывал. Но операция возмездия ещё не завершена. То ли ещё будет», — написал Кадыров.

Удары наносились по объектам в разных регионах, включая Киевскую, Полтавскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области. Кадыров также заявил, что целями ракетных ударов стали места размещения украинских военных формирований и иностранных наёмников. На обнаруженных точках дислокации, по его словам, «теперь только руины».

Ранее Кадыров пообещал жёсткий ответ на украинскую атаку по высотке «Грозный-Сити». Он отметил, что эта провокация со стороны ВСУ была лишена тактического смысла, но подчеркнул, что подобными ударами и взрывами чеченский народ не испугать.