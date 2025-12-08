Путин в Индии
8 декабря, 08:57

Кадыров: Киев уже дорого заплатил за атаки на мирные объекты России

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

За последние два дня российские войска нанесли по Украине самые продолжительные воздушные удары за весь период спецоперации. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

«Таких массированных по длительности времени воздушных ударов, как за прошедшие два дня, Киев ещё не испытывал. Но операция возмездия ещё не завершена. То ли ещё будет», — написал Кадыров.

Удары наносились по объектам в разных регионах, включая Киевскую, Полтавскую, Черниговскую, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области. Кадыров также заявил, что целями ракетных ударов стали места размещения украинских военных формирований и иностранных наёмников. На обнаруженных точках дислокации, по его словам, «теперь только руины».

Ранее Кадыров пообещал жёсткий ответ на украинскую атаку по высотке «Грозный-Сити». Он отметил, что эта провокация со стороны ВСУ была лишена тактического смысла, но подчеркнул, что подобными ударами и взрывами чеченский народ не испугать.

