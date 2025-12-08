В Ульяновске правоохранительные органы выявили заведение, где, по информации МВД России, проводилась пропаганда ЛГБТ*. В связи с этим были задержаны трое граждан, которые впоследствии были помещены под домашний арест по решению суда.

Ульяновские силовики устроили облаву на подпольную ЛГБТ*-кальянную. Видео © Telegram / МВД МЕДИА

Как уточнили в ведомстве, указанное заведение осуществляло свою деятельность в Ленинском районе города в течение двух лет, охватывая период с января 2024 по декабрь 2025 года. Владельцем объекта оказался 35-летний гражданин России. Его соучастники проводили мероприятия, целью которых являлась популяризация нетрадиционных сексуальных отношений*. Информация о закрытых мероприятиях, а также отчёты с них, публиковались злоумышленниками в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело. Речь идёт о создании и участии в экстремистской группе, что подпадает под статьи 282.2, части 1 и 2 УК РФ.

Ранее сообщалось, что московская студентка угодила под арест за репост ЛГБТ*-мема с котом. Девушка сохранила у себя в соцсетях изображение человека, завёрнутого в радужный флаг. На фото также присутствовали надписи: «Я фея геев* энергетиков и котиков» и «Вжух и ты».

