Невероятное зрелище: Редкая «чёрная» вспышка поглотила треть Солнца — видео

В ночь на 8 декабря на Солнце произошло редкое явление — так называемая «чёрная» вспышка. Как сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, событие наблюдалось в полночь по московскому времени.

Ночью на Солнце произошла редкая «чёрная» вспышка. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

В результате взрыва на Солнце облако плотного холодного водорода было разорвано и рассеяно по солнечному диску на расстояние около миллиона километров. Холодное, слабо светящееся вещество на фоне яркой поверхности создало уникальную оптическую иллюзию. Как отметили эксперты, к утру облако полностью рассеялось — холодная плазма испарилась под воздействием высокой температуры солнечной атмосферы.

«Тёмное, слабо светящееся холодное вещество, наблюдающееся на фоне яркого диска, создало на несколько часов удивительную иллюзию то ли призрачного чёрного пламени, танцующего в солнечной атмосфере, то ли загадочного тёмного тумана, окутавшего на несколько часов треть солнечного диска», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 9 и 10 декабря ожидаются сильные магнитные бури уровня G2–G3, вызванные фронтальным ударом потока солнечной плазмы по магнитосфере Земли. Возмущения магнитного поля, согласно прогнозам, продлятся до четверга, 11 декабря.