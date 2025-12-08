Орбан: ЕС готовит приём Украины к 2030 году, что может привести к войне с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз готовит ускоренный прием Украины и одновременно наращивает военные программы, которые, по его мнению, рассчитаны на вступление ЕС в войну с Россией к 2030 году. Об этом он написал в Facebook*.

Орбан утверждает, что Брюссель «сгущает тучи над Европой» и планирует завершить масштабную программу вооружения именно к 2030-му — к тому же сроку, по которому, как он говорит, намечена и ускоренная процедура вступления Украины в Евросоюз.

По его словам, базовые правила ЕС предполагают обязательное вовлечение всех стран союза в вооруженный конфликт, если он происходит на территории одного из участников. «Принятие воюющей Украины автоматически втянет ЕС в войну», — подчеркнул венгерский премьер.

Орбан добавил, что в 2026 году избиратели Венгрии «еще смогут предотвратить» втягивание страны в возможную эскалацию, но «в 2030-м будет поздно». Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не намерена воевать с Европой, однако будет готова ответить, если противостояние начнут сами европейские государства.

Ранее Виктор Орбан заявил, что наступил ключевой момент в процессе мирного урегулирования на Украине. Решающее значение сейчас имеют переговоры между Россией и США.

* Meta признана экстремистской организацией в РФ, деятельность запрещена.