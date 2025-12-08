Блогершу из Саратова, которая запечатала сына в вакуумный пакет, разыскивают в Москве

Полицейские не смогли найти в Саратове блогершу Анну Сапарину, опубликовавшую видео с ребёнком в вакуумном пакете, поскольку она постоянно проживает в Москве. Информацию об этом передал источник в правоохранительных органах РИА «Новости».

«Она (Сапарина) на постоянной основе проживает в городе Москва. Она зарегистрирована здесь (в Саратове), здесь мать проживает. Она (мать Сапариной) подтвердила, что на видео её внук, дочь проживает в Москве года три или четыре», — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что инцидент произошёл на днях. 36-летняя Анна Сапарина, ведущая популярный канал о материнстве, вызвала общественное возмущение опасным видео. В ролике она поместила своего сына в вакуумный пакет для хранения вещей и с помощью насоса начала выкачивать из него воздух, удерживая ребёнка внутри до тех пор, пока он не закричал. Подпись к видео содержала шутливую фразу: «можно и корзинке перекрыть кислород», однако пользователи соцсетей не оценили подобный «юмор». Ролик спровоцировал волну критики, многие потребовали проверить условия жизни ребёнка и привлечь блогершу к ответственности.