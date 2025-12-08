Москвичей ждут проверки на переходах: ГИБДД объявила новый рейд

В Москве 9 декабря пройдет профилактический рейд «Пешеходный переход». Как уточнили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, инспекторы будут усиленно контролировать соблюдение правил дорожного движения как со стороны водителей, так и со стороны пешеходов.

В ГИБДД отмечают, что наезды на людей остаются одним из наиболее распространенных видов ДТП в столице. Рейд направлен на снижение аварийности и повышение внимательности участников движения на переходах.

Ранее, 27 ноября, в Москве уже проводилась похожая акция «Пешеход». Тогда сотрудники ГАИ выявили более 1,9 тыс. нарушений ПДД.

По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП с участием пешеходов остаются одной из самых частых причин тяжелых травм на дорогах Москвы. Только за десять месяцев 2025 года в городе зарегистрировано более 3,5 тыс. наездов, в которых пострадали свыше 3,2 тыс. человек. Около трети таких аварий произошло на пешеходных переходах — как из-за нарушения правил водителями, так и из-за невнимательности самих пешеходов. Именно поэтому ГИБДД регулярно проводит целевые рейды, направленные на снижение аварийности в самых опасных зонах.