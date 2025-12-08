Путин в Индии
8 декабря, 09:43

Армия России ликвидировала несколько украинских ДРГ на подступах к Купянску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Нескольких украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) уничтожено на подступах к Купянску в Харьковской области. Всего ликвидировано до 30 боевиков ВСУ, сообщает SHOT.

По данным источников Telegram-анала, в минувшие выходные была сорвана попытка ВСУ закрепиться в городской застройке. По диверсантам работали российские снайперы, миномёты и дроны-камикадзе. Несколько уцелевших украинских военных отступили, бросив сослуживцев.

Найденные документы свидетельствуют, что погибшие солдаты были мобилизованы летом 2024 года. Источник SHOT утверждает, что их бросили в бой не для решения тактических задач, а ради поддержания «информационной шумихи» вокруг Купянска.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские подразделения оставляют позиции на Сватово-Кременском направлении. Военные эксперты связывают это с постоянным давлением со стороны российской армии.

