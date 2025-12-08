Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 декабря, 09:35

Армия РФ освободила Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в течение последних суток освободили два населённых пункта в зоне СВО. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, под контроль бойцов Армии России перешли Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в ДНР.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Новоданиловка Запорожской области», — говорится в сообщении.

Взять под контроль Червоное удалось благодаря решительным и активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.

Армия России освободила Кучеровку и Ровное
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Либо Армия РФ возьмёт территории под контроль военным путём. Либо украинские войска покинут эти земли, отметил глава государства.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
  • ДНР
