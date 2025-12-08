Армия РФ освободила Новоданиловку в Запорожской области и Червоное в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные в течение последних суток освободили два населённых пункта в зоне СВО. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, под контроль бойцов Армии России перешли Новоданиловка в Запорожской области и Червоное в ДНР.
«Подразделениями группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Новоданиловка Запорожской области», — говорится в сообщении.
Взять под контроль Червоное удалось благодаря решительным и активным действиям подразделений «Южной» группировки войск.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Либо Армия РФ возьмёт территории под контроль военным путём. Либо украинские войска покинут эти земли, отметил глава государства.
