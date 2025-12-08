В Подмосковье мать семерых дочерей родила долгожданного сына

В Щёлковском перинатальном центре 42-летняя женщина стала мамой в восьмой раз. В семье, где уже растут семь девочек, наконец появился сын. Но беременность потребовала вмешательства: ребёнок упорно оставался в тазовом предлежании, а пациентка хотела родить естественным путём.

На 38-й неделе главный врач центра Андрей Пастарнак провёл наружный акушерский поворот — процедуру, которая помогает развернуть малыша в правильное положение без операции. Всё прошло успешно, беременность спокойно дошла до 40-й недели, и на свет появился мальчик Сергей весом 4230 г и ростом 54 см.

В Москве женщина родила второго ребёнка в 42 года. Фото © Предоставлено Life.ru

«Для нас важно не только сохранить жизнь и здоровье матери и ребёнка, но и сохранить естественность процесса рождения, если это безопасно. В случае пациентки мы смогли реализовать её желание родить самой, избежав оперативного вмешательства», – отметил врач.

