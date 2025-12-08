Российские военнослужащие из группировки «Центр» успешно проводят операции в населённом пункте Димитров (ДНР), ликвидируя окружённые подразделения противника в микрорайонах Восточный и Западный. По информации Минобороны России, подразделения группировки заняли более выгодные позиции, а штурмовые отряды 51-й армии продолжают наступление.

«Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. В населённом пункте Димитров штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожать окружённого противника в микрорайонах Восточный и Западный», — проинформировали в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что украинские подразделения разместили позиции для запуска беспилотных летательных аппаратов на крыше жилого многоквартирного дома в городе Димитров. Операторы БПЛА 27-й гвардейской мотострелковой дивизии нанесли удар по данному пункту управления дронами.