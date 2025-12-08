На защиту российских объектов может встать турель «Людмила», которая не промахивается

Российские специалисты разработали и, по данным Mash, готовят к применению турель с искусственным интеллектом «Людмила» для защиты ключевых объектов страны.

Российская разработка «Людмила» обещает беспрецедентную защиту. Видео © Telegram / Mash

Создатели утверждают, что система отличается максимальной простотой ввода в строй: её достаточно разместить на позиции, и она автономно начнет уничтожать вражеские дроны.

Технические характеристики впечатляют: турель, построенная на базе ПКТ (7,62 мм), способна засекать «птички» на 500 метрах и поражать их с точностью выше 90% в радиусе 400 метров. Оценочная цена комплекса — около миллиона рублей. В планах у инженеров — не только обеспечить ИИ круговым обзором, но и научить его предугадывать маневры целей на полсекунды. Поскольку обкатка системы доказала её высокую эффективность, ожидается, что вскоре «Людмила» займёт посты для охраны НПЗ и прочих важных объектов вместе с резервистами.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о проведении очередной масштабной операции высокоточным оружием. Удары были нанесены по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. В атаке, согласно заявлению ведомства, применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал», наземные комплексы и беспилотники дальнего действия. В числе поражённых целей было названо предприятие по производству ударных дронов.